Der Spiegel: Berliinis leiti surnuna Vene saatkonnast tänavale sadanud FSB-lane

Der Spiegel teatab, et Venemaa saatkonnas Berliinis leidis aset seletamatu surmajuhtum. Der Spiegeli teatel leidsid Berliini politsei objektikaitsjad 19. oktoobril kella 7.20 ajal saatkonnahoone ees Berliinis kõnniteel elutu keha. Kohale kutsutud päästetöötajate elustamiskatsed olid edutud.

Lisaks sellele oli allakukkunu Der Spiegeli teatel FSB teise teenistuse kõrgetasemelise ametniku sugulane. See teenistus on muu hulgas vastutav terrorismivastase võitluse eest ning Lääne luureteenistused on seda seostanud mõrvaga Berliini Tiergarteni linnaosas 2019. aasta suvel. Päise päeva ajal lasti siis maha tšetšeeni päritolu Gruusia kodanik.