VIDEO | Delhis kõmmutati õhk hindude püha puhul ilutulestikuga ohtlikult mürgiseks

New Delhis on maailma kõigi pealinnade hulgas halvim õhukvaliteet, aga isegi nende madalate standardite järgi olid tänased näitajad eriliselt halvad. Makstakse kallist hinda India suurima püha tähistamise eest kõige kärarikkamal ja suitsusemal viisil, vahendab Reuters.

Asja muudab hullemaks see, et diwali langeb ajale, kui põllumehed Delhi naaberosariikides Pandžabis ja Haryanas põletavad pärast viljakoristust põldudele jäänud kõrsi. See arvatakse andvat 35% New Delhi PM2.5-st.