Tõnis Mägi pole sugugi nii sõltumatu, kui väidab end olevat. Seda aga mitte kauaks: kodupartei vaeb tema väljaviskamist

Just selline on tsitaat, mille armastatud rahvalaulik seltskonnaväljaandel Kroonikal ajakirjakaante vahele trükkida lubas. Rohkemat ei soovinud ta avalikkusele öelda.

Kuigi Mägi öeldu kõlab enesekindlalt, selgub, et kolmandik loetelust on tegelikkuses väärinfo: Tõnis Mägi on nimelt juba 14 aastat kuulunud partei Eestimaa Roheliste nimistusse.

Kuna Mägi on hiljutisel ajal torganud avalikkuses silma alternatiivarusaamu pooldavate vaadetega, tekib küsimus: kas see peegeldab laiemalt ka tema koduerakonna Eestimaa Roheliste seisukohti?

"Tõnis Mägi on olnud Roheliste liige pikka aega ja on seda passiivse liikmena siiani. Meil on kahju, et ta on nii selle kui meie arutelud Eesti metsade ja ühise keskkonna tuleviku osas unustanud. Ka jääb meile arusaamatuks, miks ta ei usalda Eesti arste ja teadlasi," selgitas erimeelsusi roheliste esimees Züleyxa Izmailova. Ta vihjas, et Mägil ei pruugi parteis pikka tulevikku enam olla. "Erakonna aukohus arutab Tõnis Mägi juhtumit ja langetab oma otsuse lähitulevikus."