Rootsi lahkuv peaminister Löfven: keskklass peab relvavägivalla eest vastutuse võtma – narkootikumide meelelahutuslik tarbimine tugevdab jõuke

„Need, kellel oli võim enne meid, nõrgestasid sotsiaalseid turvavõrgustikke, kärpides makse ja erastades teenuseid. Me oleme ka liiga halvasti integreerinud teistest riikidest tulevaid isikuid ühiskonda,” ütles Löfven Svenska Ylele antud intervjuus.

Löfven rõhutas, et Rootsi probleemsed piirkonnad on tekkinud pika aja jooksul.

„Aga me kanname hoolt, et politsei saab vajalikud ressursid ja et karistusi karmistatakse,” lubas Löfven.

Löfvenilt küsiti, et kuigi probleeme on ka Soomes, miks toimub Rootsis nii palju jõukude vahelist tulistamist.

„Küsimus on suuresti rahas, jõukuse taotlemises ja see on seotud narkokaubandusega,” ütles Löfven.

Rootsi Televisiooni (SVT) andmetel on oht saada tapetud siiski Soomes endiselt suurem kui Rootsis. Relvavägivald on aga erinev. Soomes leiab see aset peamiselt perekonnaringis või sellesarnastel asjaoludel, Rootsis aga kurjategijate vahel tänavatel.

Ajaleht Dagens Nyheter teatas äsja, et tulistamisjuhtumid on Rootsis sel aastal veidi vähenenud. Löfven loodab ja usub, et areng on pöördumas.

„Tulistamiste arv enam ei kasva, loodan et olukord on stabiliseerumas ja tulistamised võiksid olla isegi kahanemas,” ütles Löfven.

Löfveni sõnul on valitsuse ülesanne tagada piisavad ressursid. Teisalt peab vastutust kandma ka keskklass.

„Nädalavahetustel meelelahutuseks narkootikume tarvitavad inimesed peavad aru saama, et nad tugevdavad neid jõude. Mida rohkem inimesed narkootikume tarvitavad ja mida rohkem raha liigub, seda tähtsamaks see muutub. Kõik peavad mõtlema, mida ise teevad,” lausus Löfven.

Löfven on juhtinud Rootsit seitse aastat. Eile valiti sotsiaaldemokraatliku partei uueks juhiks Magdalena Andersson, kellest võib juba järgmisel nädalal saada Rootsi esimene naispeaminister.

Löfven tahab edaspidi veeta rohkem vaba aega oma naisega. Ühiskondlikku rolli ei kavatse ta siiski täielikult hüljata.

„Tahan teha midagi oma ühiskonna heaks, võib-olla midagi, mis on seotud lastega,” ütles Löfven.

Löfven on ise kasvanud kasuperes ja öelnud, et on saanud ühiskonnalt tuge, kui on seda vajanud.