15 082 surnut.

Pea kaks kuud enne aastaringi lõppu on surmade arv ligilähedal mulluste lahkunute kogusummale. Kaks aasta surmarikkamat kuud on muide veel ees. On tegu puhtalt pandeemiaga või tuleks siinkohal kaaluda põhjustena muud laadi asjaolusidki?