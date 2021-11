60 aastat nõukogude ajal salastatud tragöödiast: tulekahjus Venemaal Tšuvaššias hukkus 106 last

Evakueerimist raskendas see, et enne kontserti oli koolipingid paigutatud akendega seinte äärde ja need takistasid põlevast ruumist väljumist. Lisaks sellele oli etendust segav koli kuhjatud varuväljapääsu ette, mistõttu ei saadud seda kasutada.

„Ma jooksin kohe akende juurde. Need olid suletud, aga muusikajuht virutas karmoškaga klaasid katki!” rääkis Gordejeva. „Klaasid lendasid raamidest välja ja ma hakkasin aknalauale ronima. See oli kõrgel, aga mina olin väikest kasvu. Kuidagimoodi ronisin üles, jalad rippusid. Tundsin, et teised lapsed juba ronivad mööda mind. Ma ei tea, kas mind lükati välja või kukkusin ise maha. Nii pääsesin. Olin nii hirmu täis, et ei teadnud, kuhu minna või mida teha.”