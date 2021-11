Venemaa kaitseministeerium on moodustanud reservi koroonapatsientide ravis abistamiseks

„Reservi koosseisus on moodustatud üheksa eriotstarbelist meditsiinirühma, üheksa mobiilset haiglat ning sada arstide ja õdede brigaadi. Paljud neist on juba kaasatud meditsiiniabi osutamisse koroonaviirusega tsiviilpatsientidele Venemaa erinevates regioonides,” öeldakse teates, vahendab Interfax.

Arstide ja õdede brigaadides on sõjaväelased, kellel on koroonapatsientide diagnostika ja ravi kogemused. Nende hulgas on intensiivravi- ja kopsuspetsialistid, anestesioloogid ning teised spetsialistid.