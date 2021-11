Reovee koroonaviirusesisaldus on üle Eesti ühtlaselt suur

Uuringu juhi, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul on olukord üle Eesti ühtlaselt halb. „Eestis pole sellenädalase seisuga enam pea ühtegi asulat, kust koroonaviirust ei leiaks. See, et leiame võrdlemisi suurtes kogustes viirust juba ka mistahes väiksema asula punktproovidest, näitab, et viiruse levik on üsna kontrollimatu,“ rääkis Tenson. Sealjuures näitavad suurt koroonaviirusesisaldust ka kaua paremas seisus püsinud Lääne-Eesti ja suuremate saarte proovide analüüsitulemused.