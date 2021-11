Soome minister: Soome valmistub Eesti koroonapatsientide ravile võtmiseks

„Eesti tõusis teisipäeval statistika tippu ja oleme sunnitud valmistuma selleks, et epidemioloogiline olukord seal halveneb veelgi. On kurb, et meie lõunanaabril on vaktsiinidega hõlmatus jäänud nii madalaks, et nende halglaravi koormus on päris tipus,” kommenteeris Kiuru.