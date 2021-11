Rootsi sotside juhiks valiti Magdalena Andersson, kellest võib saada riigi esimene naispeaminister

On tõeliselt üllatav, et riigis, mis on maailmas uhkelt esirinnas sugude võrdsuse osas ja on nimetanud oma välispoliitikat „feministlikuks”, ei ole seni naispeaministrit olnud. Näiteks naaberriik Norra sai esimese naispeaministri juba 40 aastat tagasi.