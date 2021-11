WHO: Euroopa on vaatamata rikkalikule vaktsiinidega varustatusele pandeemia epitsenter

„Vaktsiine võib olla külluslikult saadaval, aga vaktsiinide vastuvõtmine ei ole olnud võrdne,” ütles WHO hädaolukordade juht dr Michael Ryan eilsel pressikonverentsil, vahendab Associated Press.

Ryan kutsus Euroopa võime lõhet vaktsineerimises ületama. Samas ütles aga WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, et riigid, mis on immuniseerinud üle 40% elanikkonnast, peaksid peatuma ja annetama oma doosid arengumaadele, mis ei ole suutnud oma kodanikele veel esimest doosigi anda.

„Rohkem tõhustusdoose ei tohiks manustada, välja arvatud puuduliku immuunsusega inimestele,” ütles Tedros.

Üle 60 riigi on hakanud süstima tõhustusdoose, et võidelda kaduva immuunsusega enne talve.

Varem eile ütles 53 riiki katva WHO Euroopa regiooni direktor dr Hans Kluge, et kasvav nakatumine on tõsine mure.

„Euroopa on tagasi pandeemia epitsentris, kus me olime aasta tagasi,” ütles Kluge. Ta hoiatas, et koroonaviirusega hospitaliseerimised kasvasid eelmisel nädalal enam kui kahekordselt, ja ennustas, et sellise trajektoori juures võib Euroopas koroonaviiruse tõttu veebruariks surra veel 500 000 inimest.

WHO Euroopa regioonis lisandus nädalaga 1,8 miljonit uut nakatumisjuhtumit, mida on kuus protsenti rohkem kui eelnenud nädalal. Surmajuhtumeid oli nädalas 24 000, mis oli 12-protsendine kasv.

Kluge sõnul on Euroopa regiooni riigid vaktsineerimise erinevates staadiumides ja regioonis tervikuna on vaktsineeritud keskmiselt 47% inimestest. Vaid kaheksas riigis on 70% elanikkonnast täielikult vaktsineeritud.

Nakatumine on Euroopas kasvanud viis nädalat järjest ja Euroopa on ainus WHO regioon, kus koroonaviirusega nakatumine kasvab. 100 000 elaniku kohta on Euroopas 192 uut juhtumit.