Kaja Kallas ei saa peaministri tööga hakkama, leiab 56% valijaist

Peaministri ja valitsuse tööga on rahul ainult Reformierakonna toetajad, kelles 75% kiidab heaks Kaja Kallase tegevuse peaministrina ning 83% arvab, et valitsus teeb oma tööd hästi. Kõikide teiste suuremate erakondade toetajate seas on rohkem neid vastajaid, kes ei ole rahul peaministri ega valitsuse tööga.