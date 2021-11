FOTOD | President Karis visiidil Valgamaale: ebameeldivad asjad nõuavad võimalikult kiireid otsuseid. Kui läheb valesti, tuleb uuesti otsustada

Kohtumisel Valga haigla juhtkonnaga puudutati vaktsineerimisega seotud probleeme, sealhulgas levivaid müüte ning seda, et vaktsineerimistempo tõstmisel on tähtis koostöö kohalike omavalitsustega.

“Praeguses kriisiolukorras on maailm informatsioonist nõnda kirju, et isegi asjatundjatel, näiteks arstidel, on raske tegutseda ja otsustada. Oluline on mitte loobuda küsimast. Oluline on hoida tarkade poolele,” selgitas president Karis.