Online-kasiinod ja veebireklaamiga tegelevad ettevõtted kasutavad selliseid postitusi väga oskuslikult oma kampaaniate tarbeks ning isegi nende tähendust teadmata saavutavad need suurt edu ja publiku tähelepanu. Siin artiklis toome välja mõned kuulsad meemid, mis põhinevad tõestisündinud lugudel ja sündmustel.

1. Success Kid ehk edukas põngerjas

Üks kõige kuulsamaid meeme aastatel 2020 ja 2021 on Success Kid ehk Sammy Griner Floridast, Ameerika Ühendriikidest. Pildil on kujutatud poisipõnni, kes rannas, käsi rusikas. Liiv sõrmede vahel ja muie suul annavad vaid aimu sellest, kui tõsine plaan tal on.

Pildi tegid 11-kuusest Sammyst tema vanemad Justin ja Lainey Griner. Pärast pildi sotsiaalmeediasse paiskamist tabas avalikkust ka sõnum, mida pere oli küllaltki hästi varjanud. Sammy isa Justin oli juba kuus aastat võidelnud neerupuudulikkusega, kui Sammy pilt hakkas avaliku tähelepanu all viraalse kulutulena levima. Läbi GoFundMe portaali koguti isale iganädalase dialüüsi saamiseks üle saja tuhande dollari.

2. Distracted Boyfriend ehk hajameelne peigmees

Seda fotot on sotsiaalmeedias ja reklaamiäris aktiivselt kasutatud aastast 2017. Foto omanikuks ja piltnikuks on Antonio Guillem, kes müüb oma portfoolio alt Shutterstockis pilte juba mitmeid aastaid. Varem osteti ja laaditi seda fotot alla 700 korda aastas. Meemide loomise ajal kasvas allalaadimiste arv mitmekordselt.

Tegemist on fotoga, mille Antonio pildistas 2015. aastal Kataloonias Gironas. Antonio kasutas modelle, et demonstreerida suutmatust pühenduda sellele, mis on tegelikult tähtis. Reetmine ja petmine on kaks põhimõtet, mida Antonio soovis presenteerida. Piltnik ei teadnud oma foto edust kuigi palju. Vähemalt seni, kuni üks pildil olevatest modellidest seda talle näitas.

3. Soolaniristaja ehk Nusret Gökçe