Soojuspump – parim võimalus hoida elektriarve kontrolli all

Kui rääkida küttest, siis on soojuspump üks mugavamaid ja lihtsamaid variante vahetada majapidamises tavalised elektriradiaatorid või õlikatel kaasaegse küttesüsteemi vastu. Olgugi et energiakulu mõttes ökonoomne soojuspump kasutab oma töös samuti elektrit, teeb ta seda siiski kordi efektiivsemalt ja säästlikumalt kui tavaline elektrikonvektori tüüpi radiaator või elektriline õliradiaator, milliseid leidub meie kodudes veel hulgaliselt. Nii et soojuspump on igal juhul tasuv investeering!