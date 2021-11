EKREst lahkunud Kairet Remmak-Grassmann: Keskerakond on teinud ettepaneku istuda volikogus nende juures

"Nad on mõlemad teinud ettepaneku, et võiksin nendega koos istuda," lausus Pirita linnaosast valitud volikogulane Keskerakonna ja Reformierakonna ettepaneku kohta. Ta ütles, et alustab tööd volikogus fraktsioonituna: "Paari kuu jooksul ei langeta ühtegi otsust."

Raimond Kaljulaid: tegeleme reaalse, mitte hüpoteetilise olukorraga

Eks elus on nii muresid kui rõõme, aga probleeme saab lahendada siis kui nad on mingil viisil ilmnenud. Meie senised otsused tuginevad teadmisele, et Keskerakonnal on volikogus 38 saadikut ja meil on 6.



Kui see asjaolu peaks muutuma, siis muidugi muutub kogu kontekst, milles need otsused on tehtud ja siis tuleb seda erakonna Tallinna piirkonnas arutada. Aga me ei tegele hüpoteetiliste, vaid reaalsete olukordadega.



Raimond Kaljulaid

Sotsiaaldemokraatliku erakonna Tallinna piirkonna esimees