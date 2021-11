6 sammu, mis sind töövestlusel enesekindlamaks muudavad

Tööotsija ebakindlus põhjustab värbajate äraütlemisi – ja ka vastupidi!

CV.ee värskest vaimse tervise uuringust näeme, et tööta inimestes kuhjub mure ja ärevus ning väheneb enesekindlus. Neist 46% kinnitab, et töötu olemine tekitab stressi ja muremõtteid, üle poolte muretseb pidevalt rahalise hakkamasaamise pärast.

Mida enam koguneb äraütlemisi, seda raskem on oma edusse uskuda. Pidevad eitavad vastused panevad 47% tööta inimestest iseenda väärtuses kahtlema. Ühel hetkel tunnevad paljud neist, et nende pingutused on mõttetud ega kanna kandideerimisel vilja.

Pea iga teine tööta inimene tunneb töövestlusele minnes hirmu ja ärevust

Tervelt 43% tööta inimestest kirjeldab, et töövestlus tekitab temas ärevust. Kui tööotsija kardab tööle kandideerida, kuna ei usu end hakkama saavat, on see näha ka väljapoole ja tema ebakindlus võib saada takistuseks tööle saamisel. Nokk kinni – saba lahti?

Ärevusele vastumürgi otsimisel tasub teada selle algpõhjust. Kas pidevad eitavad vastused panevad kahtlema iseenda väärtuses? Kas pinget loob mure raha nappuse pärast? Kas intervjuude jooksul on kerkinud esile teemasid, millele vastamine on keeruline või piinlik? Need on loomulikud ja sagedased muretsemise põhjused, mida on hea enda jaoks lahti mõtestada.

Kuidas olla töövestlusel enesekindel?

Kõige parem ärevuse leevendaja on hea eeltöö, sest see aitab luua sisemist rahu ja emotsionaalset valmisolekut.

1. Enda tugevuste teadmine on kõige tähtsam. Millised on sinu kolm kõige väärtuslikumat oskust, tööalast kogemust või omadust meeskonnamängijana? Tuleta need olulised asjad endale meelde ja ole valmis neid une pealt esitama.

2. Mõtle läbi oma vastused enamlevinud küsimustele. Räägi meile endast. Miks sa just meile kandideerid? Mis on selle töö juures kõige raskem? Millisena sa näed oma tulevikku viie aasta pärast? Milline on olnud sinu suurim ebaõnnestumine? Miks me peaksime just sind valima? Vastuste formuleerimisel püüa näha ka teise poole vajadusi – mis on tööandja jaoks oluline.