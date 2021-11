Pärnus võivad lapsed uuel nädalal jälle kooli minna

Terviseameti andmed näitavad, et Pärnu linnas on kooliealiste laste nakatumine vähenenud. „Tundub, et vaheaeg ja sellele järgnenud katkestus on kasu toonud. Ka haigestunud õpetajate arv on vähenenud,“ ütles terviseameti Lääne regionaalosakonna juhataja Kadri Juhkam.

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius sõnas, et viiruse peiteaega arvestades on oluline kõiki kooli tulevaid õpilasi esmaspäeval koolis testida. Edaspidi võib testimise usaldada lapsevanematele, et juba enne koolimajja tulekut nakatunuga kokkupuudet vältida.

Koolijuhid leidsid, et eriti oluline on erivajadustega õpilaste, algklasside ja lõpuklasside kontaktõpe. See on ka linnavalitsuse seisukoht: kui koolijuht otsustab piiranguid siiski rakendada, tuleks nende koolimajja lubamist kaaluda eraldi.

Kontaktõppel jätkavad ka huvikoolid. Neid informeeritakse jooksvalt, milliste Pärnu koolide millistes klassides on COVID-19 viiruse levikut tuvastatud ja klass isolatsiooni saadetud.