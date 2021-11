Soomes on arutatud Eesti raskete intensiivravipatsientide ravile võtmist

„Minu andmetel on arutatud asja meie ülikoolihaiglate ravipiirkondadega, aga mingeid lõplikke otsuseid ei ole veel tehtud,” ütles Voipio-Pulkki, vahendab Helsingin Sanomat.

Voipio-Pulkki sõnul on arutatud seda, kas mõningaid raskelt haigeid intensiivravipatsiente oleks võimalik ravida Soomes.

Voipio-Pulkki ei vastanud otseselt küsimusele, kas Eesti on abi palunud, vaid märkis, et ravipiirkonnad on seda arutanud.