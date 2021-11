Soomes on arutatud Eesti raskete intensiivravipatsientide ravile võtmist

Tulokas märkis ka, et Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeerium on avanud ühendusliini Eesti sotsiaalministeeriumiga olukorra jälgimiseks.

„Nii Eesti kui ka Soome intensiivraviarstid jälgivad haiglate ja intensiivravi koormuse olukorda mõlemas riigis nüüd regulaarselt. Soomes on ülikoolihaiglate ravipiirkondade juhtkondadega tehtud esimesi kaardistamisi võimaluste kohta aidata. Kõik see on alles valmistumine ja ühtlasi vaadatakse ka, kuidas kindlustatakse Soomes teenuste kättesaadavus,” ütles Tulokas.

Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi valmisolekujuht Pekka Tulokas ütles, et koroonaolukord nii Eestis kui Soomes on hoolika jälgimise all.

Voipio-Pulkki ei vastanud otseselt küsimusele, kas Eesti on abi palunud, vaid märkis, et ravipiirkonnad on seda arutanud.

„Teatud ettevalmistusi on tehtud, kui abivajadus on. Me peame kogu aeg teadma, kuidas intensiivravivõimekus mõlemal pool areneb, nii Eestis kui ka Soomes,” ütles Tulokas.

Tulokase sõnul vähemalt seni mingit abipalvet Eestist tulnud ei ole.

Helsingi ja Uusimaa ravipiirkonna juhtiv ülemarst Jari Petäjä märkis samuti, et Eesti olukorda jälgitakse aktiivselt.

„Just sotsiaal- ja tervishoiuministeerium teeb koostööd ravipiirkondadega ja hoiab ravipiirkondi kursis. Loomulikult, kui abipalve Eestist tuleks, on see eeskätt riikide ministeeriumide vaheline asi arutada. Ravipiirkondade ülesanne on loomulikult olla valmis ja vastastikuses suhtluses sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumiga Soome olukorrapildi osas. Midagi sellest kaugemale minevat on siin praegusel hetkel raske öelda,” lausus Petäjä.

„Kõik ju teavad, et naaberriigis on täbar seis. Piiri ületava toetuse palumise võimalus on igal juhul olemas ja see palumine toimuks ministeeriumide vahel, kui selline tuleb,” lisas Petäjä.

Petäjä ei hakanud avalikult kommenteerima, milline oleks näiteks Helsingi ja Uusimaa ravipiirkonna valmisolek Eestist intensiivravipatsiente vastu võtta.

„See on ilmselt ministeeriumi juhitud olukorra analüütika ja Soome tasemel vastamine, kui palve tuleb,” ütles Petäjä.