VIDEO | Täiskasvanute seksuaalsuhted alla 16-aastastega jäävad ühel juhul lubatuks. Mis on Romeo ja Julia klausel?

Eesti kuulub täna Euroopa Liidus ühe madalama eapiiriga riikide hulka. Naaberriikides Soomes, Lätis ja Leedus on eapiir 16 aastat, Rootsis ja Taanis 15 aastat, EL-i keskmine on 15 aastat. Justiitsministeerium otsustas eelnõule laekunud tagasiside põhjal teha ettepanek tõsta Eestis eapiir 16 eluaastale.

„Eelnõu eesmärk on kaitsta lapsi selle eest, et täiskasvanud neid seksuaalselt ära ei kasutaks. Sellele, et eapiiri on vaja tõsta, on tähelepanu juhtinud nii lastekaitse, õiguskaitse kui seksuaaltervise edendamisega seotud organisatsioonid," ütles justiitsminister Maris Lauri.