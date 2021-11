Venemaa Oblutšje linnas lahkus töölt kogu kiirabi personal, sest ei taha end vaktsineerida lasta

„Me kõik teenime lisa covidihaiglas. Oleme pidevas kontaktis patsientidega. Meil on immuunsus ammu välja kujunenud,” selgitas üks ametist lahkunud kiirabitöötaja oma otsust RIA Novostile.

Juudi autonoomse oblasti kiirabijaama peaarst Vladislav Kogan kinnitas, et sai töötajatelt lahkumisavaldused. Samas väljendas ta kindlust, et kui need töötajad tõesti töölt lahkuvad, linn kiire arstiabita ei jää.