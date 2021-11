GRAAFIKUD | Viies päev absoluutses tipus: Eesti valitseb kolme maailma koroonakollete edetabelit

Eestile järgneb Briti territoorium Anguilla, riikidest pälvib aga teise kohta jätkuvalt Läti . Lõunanaabritest oleme siiski üksjagu ette rebinud. Kui veel pühapäeval oli Eesti nakatumisnäit ühe võrra suurem, siis viimase seitsme päeva jooksul on Eestis nakatunud iga 100 000 inimese kohta 20 inimest päevas rohkem kui Lätis.

Sarnast seisu näitavad ka Worldometeri andmed seitsme päeva nakatumisest miljoni inimese kohta. Eestist ettepoole jäävad Fääri saared ja Kaimanisaared. Et tegemist on vastavalt Ühendkuningriigi ja Taani territooriumidega, troonib Eesti ka seda edetabelit.

Lohutust ei paku ka kolmas edetabel. Oxfordi uurijate poolt kokku pandud Our World in Data pingerida näitab meid esimesel kohal. Selles on vaadatud seitsme päeva keskmist nakatumist miljoni inimese kohta.