Endised vangid rääkisid Navalnõi mõnitamisest koloonias: püüti näiteks geina kujutada

Endiste vangide sõnul kästi samas grupis olnud vangidel Navalnõiga mitte rääkida, samas aga jälgida iga tema sammu. Koloonias näidati filmi, mis pidi Navalnõid kaasvangide hulgas kompromiteerima. Pärast vanglahaiglast naasmist pandi Navalnõi kõrvalvoodisse vang, kes ei lasknud tal magada ja näljastreigi ajal lavastati tuberkuloosihaige ilmumine barakki.

Osmanovi sõnul koostati vangide grupp, kuhu ka tema kuulus, spetsiaalselt Navalnõi jaoks.

Osmanov kinnitas, et kõigile vangidele rühmas öeldi, et Navalnõiga suhelda ei tohi. „Talle tehti täielik isolatsioon. Ja meie kannatasime loomulikult koos temaga. Psüühiliselt ei ole ma ausalt öeldes siiamaani taastunud,” ütles Osmanov.

„Esimesel päeval, kui me istusime köögis teed jooma, tahtis ta minult midagi küsida. Mina talle laua all jalaga ja ütlen: ei tohi. Pärast tuli ta minu juurde ja küsis, kus on siin ohutu koht. Mina ütlen, näe seal, kus ennast sirutad, spordiga tegeled,” rääkis Osmanov.

Kui Navalnõi näljastreigi ajal haiglas viibis, olid rühma majandusjuht Mihhalkin ja päevnik Aleksandr Šuraljov terved päevad raamatukogus ja valmistasid ette filmi Navalnõi kohta.

„Seda loengut näidati kogu asutusele. Seal oli sisu selles, et ta [Navalnõi] ei ole traditsioonilise orientatsiooniga. Ta vahetab kellegagi tervitusi ja siis näidatakse meeste seksistseene. Et need on tema võitluskaaslased /.../ Silmad kinni, kaks meest voodil,” rääkis Osmanov, kes kinnitas, et filmi näidati Navalnõi sünnipäeval, 4. juunil.

Filmi näitamist kinnitas ka Burak.

„Kuidas seal Navalnõi laseb ennast mingi geiga pildistada kaelakuti koos. Pärast näidati fotosid sellest geipoisist, vastuvõetamatuid,” rääkis Burak.

Osmanov rääkis ka seda, et esimesel kolmel päeval pärast haiglast naasmist ei lastud Navalnõil magada. Osmanovi sõnul pandi Navalnõi kõrvalvoodisse vanglahierarhiasse kõige madalamal astmel olev vang („kukk”), kes ei lasknud tal magada.