GRAAFIKUD | Haiglaravi vajab 589 koroonapatsienti, suri 11 inimest. Uusi nakatunuid tuvastati 1947

Vaktsineerimiskeskus Lasnamäel 12.08.2021 Foto: Jaanus Lensment

4. novembri hommikuse seisuga on haiglas 589 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 426 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 298 ehk 70% on vaktsineerimata ja 128 ehk 30% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.