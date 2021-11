Europarlamendi raporti koostaja Sandra Kalniete: raudeesriie on vahetunud koroonaeesriide vastu

Täna Helsingis Euroopa hübriidohtude vastases oivakeskuses külas olev Kalniete andis intervjuu Soome ajalehele Helsingin Sanomat.

Kalniete andis intervjuu virtuaalselt Lätist, kus koroonaolukord on nii tõsine, et riik oli sunnitud välisabi paluma. Lätis on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud umbes 60% elanikkonnast.

„Varem räägiti raudeesriidest, mina räägiksin koroonaeesriidest. Statistikast on väga selgelt näha, millistes riikides teeb Venemaa kampaaniat Lääne vaktsiinide vastu. Lisaks Lätile on vaktsineerimistempo muust Euroopast maas näiteks Bulgaarias ja Rumeenias,” ütles Kalniete.

Kalniete hinnangul hoiab pikk nõukogude aeg eeskätt vanemat põlvkonda endiselt oma haardes. Endiselt ei usuta seda, mida valitsus räägib. Vandenõuteooriad võetakse omaks seda paremini, mida madalam on haridustase.

Väline mõjutaja saavutab eesmärgi, kui lõpptulemuseks on ebastabiilne ja umbusklik õhkkond, kus inimesed jagunevad erinevatesse leeridesse ja usaldus võimude vastu mureneb.

„Eesmärgiks on kõigutada ja tekitada lõhesid EL-i sees. Taustal on majanduslikud huvid, mis on seotud näiteks energiaga,” ütles Kalniete.

Erikomisjon nimetab oma raportis välise sekkumise peamisteks lähteriikideks Venemaad ja Hiinat. Neil on raha ja võimekust tehniliselt üha keerukamateks küberrünnakuteks ja mõjutamiskatseteks.

Euroopa on olnud Venemaa ja Hiina suhtes pikka aega sinisilmne, aga Kalniete sõnul on teadlikkus nüüd suurenenud. Saksamaa jõudis siiski teha Kalniete sõnul ränga vea, kui arendas gaasitoru Nord Stream 2, mille tõttu Euroopa sõltuvus Vene gaasist ainult kasvab.

Kalniete peab eriti ohtlikuks seda, et Venemaal ja Hiinal on õnnestunud oma ettevõtetesse värvata Euroopa eliidi esindajaid. Raporti eelnõus nimetatakse teiste hulgas Soome endist peaministrit Paavo Lipponeni ja Saksamaa endist liidukantslerit Gerhard Schröderit, kes on seotud Vene gaasimonopoli Gazpromiga.

Hiinlaste palgal on teiste hulgas Prantsusmaa endine peaminister Jean-Pierre Raffarin.