Katri Raigi nimekirjas kandideerinud häälteostus kahtlustatav Gorlatš vahetati välja

"Arvame, et on igati mõistlik, kui uurimise ajaks astub Gorlatš volikogust kõrvale," ütles Katri Raik ning lisas, et tegu oli Gorlatši enda sooviga.

Sergei Gorlatš on kinnitanud, et teeb politseiga igakülgset koostööd ning on öelnud, et ei ole enda teada rikkunud eetikareegleid ega astunud seaduse vastu.

"Eks elu annab arutust ning usaldame Eesti politseid ja vaja on aega politseile aega asja uurida," sõnas Raik.

Eile pidas politsei Ida-Virumaal kinni kaks inimest, keda kahtlustatakse valimisvabaduse rikkumises. Kahtlustuse kohaselt pakuti mitmele Narva elanikule tasuta spaakülastust ja muid hüvesid eesmärgiga neid mõjutada kohalike omavalitsuse valimistel andma oma hääl konkreetse kandidaadi poolt. Üks neist oli Sergei Gorlatš.

Kui esialgu lükati juhtumi tõttu Narva linna koalitsioonileppe allkirjastamise edasi, siis nüüd plaanitakse leping allkirjastada reedel.

Gorlatš tegutses ilmselt omal initsiatiivil

Esialgsetel andmetel pakuti ligi 40 Narva elanikule väljasõitu, mis hõlmas endas giidiga jalutuskäiku pargis, spaakülastust, piknikueinet ja transporti. Seni kogutud tõendite kohaselt rahastas üritust Sergei, kes tegutses omal initsiatiivil ja ilma erakonna või valimisliidu teadmiseta.

Väljasõit toimus valimisnädalal ning kahtlustuse kohaselt juhendati inimesi kaasa võtma ID-kaart ja PIN-koodid ning hääletamiseks oli väljasõidule kaasa võetud sülearvuti. Esialgsetel andmetel andsid oma hääle ligi pooled väljasõidul osalenud. Inimestel, kes ID-kaardi või PIN-koodide puudumise tõttu oma häält anda ei saanud, paluti seda teha hiljem valimisjaoskonnas.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Ats Kübarsepa sõnul kogus politsei valimistele eelnevalt ja valimiste ajal aktiivselt infot võimalike pettuste kohta, niisamuti anti politseile võimalikest rikkumistest teada.

„Praegusel juhul õnnestus meil koguda piisavalt tõendeid, et inimesed kinni pidada ja kahtlustus esitada. Esmase info kohaselt on alust arvata, et kogu üritus toimus justnimelt häälte ostmise eesmärgil ning inimestel paluti hääletada kandidaadi ja teiste inimeste juuresolekul. See toimus nagu tehing, kus inimesed maksid väljasõidu eest oma häälega,“ kirjeldas Kübarsepp.