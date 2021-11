VIDEO | Tanel Kiik: valitsus arutab homme, kas ja milliseid täiendavaid piiranguid vaja

Homme on valitsuse istung. "Kindlasti arutame, mis on praegu koroonaviiruse leviku seis ja prognoosid. Kas ja milliseid täiendavaid piiranguid on vaja," lausus ta.

Kiik rõhus, et palju on ka inimeste enda teha, polegi vaja valitsuse otseseid korraldusi - näiteks olles vaktsineeritud või mitte, lähikontaktsena kindlasti koju jääda.

Kiik sõnas, et tähtis on, et vaktsineerimise tempo tõuseks, aga tuleb ka arvestada, et olukorra halvenemine nõuaks järgmist käiku ehk karmimaid meetmeid.