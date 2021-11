ÜRO mõistis hukka Etioopia Tigrai piirkonnas toime pandud julmused

Selle asemel öeldakse, et kõik konflikti osapooled, sealhulgas Eritrea ja Etioopia Amhara regiooni väed, mis on liidus valitsusvägedega, on rikkunud rahvusvahelisi inimõigusi, humanitaar- ja põgenikealast õigust ning mõned teod võivad kujutada endast sõjakuritegusid ja inimsusevastaseid kuritegusid.

Selline ühisjuurdlus on haruldane ja on tekitanud imestust tigraide, inimõiguslaste ja teiste vaatlejate hulgas, kes on väljendanud muret selle sõltumatuse üle Etioopia valitsusest. ÜRO on aga kinnitanud selle erapooletust.