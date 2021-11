Uueks kultuuriministriks saab ilmselt Tiit Terik. Ratas viib tema nime täna Keskerakonna juhatusse

Keskerakonna avalike suhete juht Andres Kalvik on teatanud, et kultuuriministri kandidaadiga seoduvast saab ülevaate täna kell 17.

"Ootame ära erakonna juhatuse koosoleku," ütles Delfile Tiit Terik koos vabandusega selle eest, et ta ei saa täiendavaid kommentaare jagada. Ta ei kinnitanud, et just tema on tulevane kultuuriministri kandidaat.