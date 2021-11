Lahjendatud vaktsineerimiseesmärk täideti Eestis poolteist kuud hiljem

Vähemalt ühe kaitsesüsti on saanud 800 038 inimest, neist 763 775-l on vaktsineerimiskuur lõpetatud. 56 672 inimest on praeguseks saanud ka vähemalt ühe COVID-19 vaktsiini lisa- või tõhustusdoosi.

„Tunnustan tuhandeid tervishoiutöötajaid ja kõiki teisi, kes on Eesti elanikkonna vaktsineerimisse panustanud ning aidanud seeläbi ohjata viiruse levikut, vähendada haiglate koormust ja päästa inimeste elusid. Samuti tänan enam kui 800 000 Eestimaa inimest, kes on end praeguseks juba vaktsineerinud ja andnud sellega oma panuse nii enda elu ja tervise kaitseks kui laiemalt ühiskonna avatuna hoidmiseks ja viiruse leviku tõkestamiseks,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Kutsun kõiki inimesi, kes ei ole veel vaktsineeritud end esimesel võimalusel kaitsesüstima ning eeskätt eakaid ka kiiresti tõhustusdoosi tegema. Iga kaitsesüst võib päästa kellegi elu!”

Üle 60-aastastest on praeguseks vähemalt ühe vaktsiinidoosiga COVID-19 vastu vaktsineeritud 73%. Kokku on Eestis tänahommikuse seisuga tehtud 1 495 116 COVID-19 vastast kaitsesüsti.

Enamikes kohalikes omavalitsustes on saavutatud täiskasvanud elanikkonnas vähemalt 70-protsendiline vaktsineerimisega hõlmatus. Kõige kõrgem on täisealiste vaktsineerimisega hõlmatus Ruhnu (82%) ja Kambja vallas (82%), Hiiumaal (80%), Luunja (79%), Kiili (79%), Saku (79%), Kastre (78%), Muhu (78%) ja Viimsi vallas (78%). Teistest piirkondadest madalam on vaktsineerimisega hõlmatus Ida-Virumaal Narva ja Sillamäe linnas, Valga ja Võru vallas ning Harjumaal Maardu linnas. Maakondade ja valdade lõikes on võimalik vaktsineerimisega hõlmatuse kasvu jälgida terviseameti koroonaviiruse andmestikus.