VIDEO JA BLOGI | Kiik: kui vaktsineerimistempo ei näita tõusu ja nakatumine on jätkuvalt kõrge, siis on laiemad piirangud vajalikud

Mari-Anne Härma tõi pressikonverentsil ühe esimese asjana esile fakti, et koroonaviiruse levik on nüüdseks jõudnud ka vanemaealisteni. Kui pikka aega levis viirus massiliselt pigem noorte seas, siis nüüd on näha kõrgenevaid nakatumisnumbreid eriti just hooldekodudes, mida peetakse terviseametis probleemseks arenguks. "Liigume haigestumistega uute rekordite poole," tõdes Härma.