VIDEO JA BLOGI | Distantsõpe Tallinna koolide 4.–8. klassides jätkub ka järgmisel nädalal. Kõlvart ei välista, et varsti on kõik klassid kodus

Kõlvart rõhutas, et otsus jätkata Tallinnas ka järgmisel nädalal distantsõppega sündis üheskoos koolijuhtidega. "Vaatamata sellele, et õiguslikult otsustavad koolid, on vastutus linnavalitsusel," ütles ta.

Kõlvart rääkis, et talle tutvustatud terviseameti prognoosi järgi halveneb olukord koroonarindel järgmise kahe nädala jooksul veelgi. Ta lisas, et üldine olukord riigis mõjutab ka koole ja koolid mõjutavad omakorda ülejäänud olukorda. See tähendab, et lapsed nakatuvad koolis, toovad nakkuse koju, annavad vanematele, kes viivad selle omakorda tööle.

"Me ei arva, et distantsõpe on kõige parem viis. See samm on mõeldud selleks, et 100-protsendilist distantsõpet ei tuleks," selgitas Kõlvart otsuse tagamaid. Ta märkis aga, et praeguses olukorras ei ole see lootus väga suur.