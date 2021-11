Tallinn tahab hoida koolid distantsõppel ka järgmisel nädalal

Linnavalitsuse korralduses seisab, et otsus on tehtud koostöös Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimehe, Tallinna koolijuhtide ning Tallina haridusametiga.

Otsuste tagamaadena tuuakse esile, et kuna koroonaviiruse puhul on tegu piisknakkusega, mille levikut aitab pidurdada vaid inimkontaktide miinimumini viimine ja distantsi hoidmine, siis on distantsõpe õpilaste ja õpetajate tervise kaitseks vajalik.