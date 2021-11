ERISAADE | Jaak Aab: ühiskonna drastiline sulgemine laual pole, ent võimalikke lisapiiranguid tuleb arutada

Eile teatas Aabi parteikaaslane Ott ajakirjanike ees, et tema kultuuriministrina ei jätka. Ta jutust kõlas vastu, et ta olevat küll üritanud kultuurisektori toetusmeetmeid läbi suruda, ent Reformierakonna eestvedamisel need plaanid valitsuses heakskiitu ei leidnud.

Aab rõhutab, et lahkumine oli Oti enda otsus. "Konkreetset ettepanekut keegi ei teinud, ei arutanud ka Keskerakonna juhatus." Aab ütleb, et Ott käis valitsuse tasandil välja idee, et arutada võimalikke toetusmeetmeid kultuurisektorile, ent Kaja Kallas küsimust päevakorda ei võtnud. "Pole lausalist sulgemist olnud, esialgu toetust ei arutata," viitab ta valitsusjuhi hoiakule.

Aab kiidab Oti panust ja nendib, et ei mõistagi, mida täpselt kultuuritöötajate poolt ette heideti. "Kui tuuakse põhjuseks, et pole piirangute tõttu suutnud saada toetusi, siis seda pole saanud ükski minister, ükski sektor," rõhutab ta.

Poliitikute sõnavõtte ja meediakajastusi jälgides jääb mulje, et Keskerakond ja Reformierakond on omavahel raksus. Aab selgitab, et pigem pole joon parteide vahel, vaid iga minister seisab ju oma sektori eest. Tema sõnutsi võetakse otsused siiski vastu konsensuslikult. "Kui hakkame hääletama, siis pikka pidu pole. Kriisijuhtumine ongi väga raske ja sensitiivne."

Aabi kinnitusel Keskerakond suuremat ministrite vahetust ei planeeri. "Oleneb situatsioonist, kuidas keegi tööga hakkama saanud." Ta räägib saates lähemalt, kuidas ise hindab ja näeb Tanel Kiige ning Eva-Maria Liimetsa senist töökäekäiku.

Teadusnõukoja piiratud vaatenurk

Eestimaalaste jaoks on kõige põletavam küsimus see, mis saab piirangutest. Kas keeratakse vinti juurdegi? Teadusnõukogu poolt tuleb rangeid soovitusi. Näiteks professor Krista Fischer rääkis eile õhtul Delfile, et praeguses keerulises seisus ei välistaks ta enam lockdown'i. "Seda suurem on võimalus normaalsemate jõulude pidamiseks."