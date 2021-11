Türgi luure süüdistab tšetšeeni dissidendi mõrva korraldamises Vene riigiduuma liiget

Enne võrgustiku paljastamist kavandasid selle liikmed – neli Venemaa, üks Ukraina ja üks Usbekistani kodanik – Türgis elava tšetšeeni dissidendi „Abdulhakimi” mõrva. Viimane on võidelnud Süüria opositsiooni poolel Bashar al-Assadi režiimi vastu, kirjutab Daily Sabah.

Türgi Rahvusliku Luureorganisatsiooni (Millî İstihbarat Teşkilatı, MİT) andmetel sai salajase võrgustiku juht Bislan Rasajev käske Kazbek Dukuzovilt ja Adam Delimhanovilt. Viimane on Vene riigiduuma liige ja Kadõrovi sugulane, kes on Interpoli poolt tagaotsitav.

Dukuzov on andnud käske tšetšeeni dissidentide neljaks mõrvaks Euroopas alates 2004. aastast, kirjutab Daily Sabah.

MİT paljastas lisaks, et Rasajev plaanis koguda relvi, et mõrvata Abdulla Abdullajev varjunimega „Ebubekir”, kes on salakaubavedaja ja terroriorganisatsiooni Daesh (Islamiriik) liige. Kahtlusaluse kodust leiti läbiotsimise käigus lasersihikute ja summutitega relvi, teatab Daily Sabah.