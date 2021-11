Koroonapuhang nõuab oma: Tartu ülikool läheb osaliselt üle kaugõppele

Otsuse põhjus on COVID-19 leviku tõttu tekkinud kriitiline olukord Eesti haiglates, teatas ülikool. Et sessioonõppe üliõpilased sõidavad õppetööks kohale üle Eesti ega viibi püsivalt linnas, kus nad õpivad, suurendab see asutuse hinnangul viiruse laialikandumise riski.