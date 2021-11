GRAAFIK | Haiglaravinumbrite esimene kriitiline piir sai ületatud: ravil on 610 COVID-patsienti, ööpäeva jooksul suri 13 viirusega nakatunut

Katke kevadisest olukorrast LTKH-s, mil koroonaviiruse teine laine oli võimust võtma. Foto: Henri-Kristian Kirsip

3. novembri hommikuse seisuga on haiglas 610 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 444 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 312 ehk 70,3% on vaktsineerimata ja 132 ehk 29,7% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.