Eesti arstide liidu ettepanek valitsusele: seadke COVID-patsientide puhul ülempiir, mille täitumisel saaks neid sortima hakata

Arstide liidu pöördumine on toodud allpool välja täismahus:

"Eestist on saanud suurima koroonaviirusega nakatumisega riik maailmas. Kuna meil on palju vaktsineerimata nakatunuid, kelle haigus kulgeb raskemalt, suureneb haiglaravi vajavate koroonapatsientide hulk iga päevaga.

Haiglates ei saa lõputult koroonaosakondi avada, sest personaliressursid on ammendunud. Seetõttu teeme valitsusele ettepaneku määrata kiiresti COVIDi voodikohtade arvu ülempiir, mille täitumisel hakatakse haiglasse võtmisel rakendama triaaži ehk patsientide jaotamist seisundi ja prognoosi järgi.

Peame olema valmis olukorraks, kus valima peab ka vältimatut abi vajavate haigete vahel. Haiglaravile võtmisel on põhjendatud arvestada teiste kriteeriumite hulgas ka vaktsineeritust COVID-19 vastu, kuna see mõjutab oluliselt prognoosi.

Selgelt on näha, et vaktsineeritud koroonapatsientidel on tervenemise tõenäosus palju suurem ja ravi kestus lühem.

„Väga selgelt on näha, et vaktsineeritud koroonapatsientidel on tervenemise tõenäosus palju suurem ja ravi kestus lühem. See ei tähenda, et haiglasse saavad ainult vaktsineeritud, aga kui katastroofimeditsiini tingimustes peame tegema raskeid valikuid, siis tuleb arvesse võtta kõiki asjaolusid,“ ütles arstide liidu president doktor Jaan Sütt.

Arstide liidu eetikakomitee esimees ja Tartu ülikooli kliinikumi kliinilise eetika komitee liige doktor Katrin Elmet lisas, et arstiabi on muutunud paljude inimeste jaoks ebaõiglaselt kättesaamatuks. Seda tajuvad eriti teravalt need, kes on ise enda ja teiste tervist hoidnud – vaktsineerinud ja järginud piiranguid. Patsiente tuleb kohelda võrdselt, seetõttu pole haiglakohtade tagamine ainult koroonapatsientidele moraalselt põhjendatud. Kui kõigi ravimiseks võimalusi ei jätku, siis valiku tegemisel paranemise prognoosi arvestamine on arstieetikaga kooskõlas.

Mida rohkem on vaktsineerituid, seda suurem on võimalus niisuguseid valikuid vältida ja aidata kõiki raskes seisundis patsiente. Palume kõigil end vaktsineerida!"