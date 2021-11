Biden hurjutas Hiina ja Venemaa juhte kliimakonverentsilt puudumise pärast

Hiina on seejuures maailma suurim süsihappegaasi õhku paiskaja, kellele järgneb USA. Venemaa on viiendal kohal pärast Euroopa Liitu ja Indiat .

Konverentsil on juba jõutud kokkulepeteni, mille hulgas on ülemaailmne lubadus kärpida 2030. aastaks metaanitaset ning lõpetada ja tagasi pöörata metsa raadamine samaks aastaks.

„See, et Hiina püüab mõistetavalt võtta maailmas uut rolli kui maailma liider, kohale ilmumata - no kuulge,” ütles Biden, lisades, et Xi puudumine on suur viga.