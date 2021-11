USA alustab viivitamatult 28 miljoni 5-11aastase lapse vaktsineerimist COVIDi vastu

Valge Maja teatas lisaks, et vaktsineerimisprogramm saab täiskiiruse järgmisel nädalal. "Juba praegu on enam kui 78 protsenti 12aastastest ja vanematest ameeriklastest saanud vähemalt ühe süsti, sealhulgas miljonid teismelised," märkis Joe Biden ning lisas, et "vaktsiinid on osutunud uskumatult ohututeks ja tõhusateks".

USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuse andmeil on COVID-19 tõttu surnud 745 alla 18aastast last ja teismelist. "Võimalus, et lapsel on raske COVID, ta vajab haiglaravi või tekib pikaajaline tüsistus, on väike, kuid risk on siiski liiga suur ja meie lastele liiga laastav ning palju suurem kui paljude teiste haiguste puhul," on keskuse direktor Rochelle Walensky varem kommenteerinud.