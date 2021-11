Anneli Ott väidab, et Kaja Kallas valetab: tõstatasin abipaketi teema korduvalt

Tüliõunaks on kultuurisektori rahastust puudutav. "Täna on kahjuks kujunenud olukord, kus juba mitme nädala jooksul pole jõudnud kokkuleppele kultuurivaldkonna kompensatsoonimeetmetes, kus meie valitsuspartner näeb võimalusi ainult täiendavateks piiranguteks. Kuid kahjuks kultuurivaldkond on pidanud selle kriisi jooksul tegema juba väga palju piiranguid iseendale," rääkis Ott (Keskerakond) täna toimunud pressikonverentsil.

"Aktuaalsele kaamerale" antud kommentaaris lausus peaminister Kaja Kallas (Reformierakond), et Oti otsus tagasi astuda oli väga oodatud. Oli see Reformierakonna kindel soov? "Ei ole ju võimalik näha, et sellises olukorras on tal võimalik seda tööd teha." Kas ta on tulnud valitsusse mõne kompensatsioonimeetme paketiga, mille Reformierakond on tagasi lükanud? "Ei ole," ütles Kallas uudistesaates resoluutselt.