Tallinna koolid võivad veel nädalaks kaugõppele jääda

Tallinna koolijuhid pidasid teisipäeval linnajuhtidega kaks tundi nõu koolides rakendatud meetmete üle, lisaks andis Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov koolijuhtidele ülevaate viiruse levikust ja prognoosidest, vahendab ERR.

"Kui piirangutega jätkata, siis oleks mõistlik jätkata samas vanusegrupis, kus tänagi piirangud on," ütles Pajula.

Lõpliku otsuse, kas praeguse distantsõppega jätkatakse veel nädala, teeb linnavalitsus kolmapäeval. "Selline oli valdav seisukoht ja koolijuhtide arvamus," lisas Pajula.

Seda, kas piirangud peaksid kehtima kõikidele koolidele, või võiksid kõrge vaktsineeritusega koolid sellest välja jääda, arutluse all ei olnud.

Koolijuhtidele tutvustatud nakatumiste prognoosi kohaselt on kahe nädala pärast haiglaravil olijate hulk kriitilisel piiril, rääkis Pajula. Kõikidel koolidel on olemas kriisiplaanid, mis näevad ette osalist distantsõpet ja hajutamist.

Delfi on varasemalt kajastanud, et Tallinn teatas möödunud nädalal, et käesolevast esmaspäevast lähevad pealinna koolide 4.–8. klassid nädalaks ajaks distantsõppele.

"Ma arvan, et peame ausalt tunnistama, et esimene nädal ei jää tõenäoliselt viimaseks, aga seda nädalat on koolidele väga vaja, et peale vaheaega aru saada, mis seis on ja kuidas töötada uues olukorras," lausus Mihhail Kõlvart eelmisel kolmapäeval.

Kõlvarti sõnul peab olema valmis kõige mustemateks stsenaariumiteks. "Peame olema valmis ka selleks, et koolid lähevad koduõppele. Me teeme kõik, et seda ei juhtuks, aga me peame selleks olema valmis. Signaalid, mis tulevad arstide poolt, näitavad, et kõik kõige halvemad stsenaariumid on praegu võimalikud," kõneles ta.