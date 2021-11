Krista Fischer Foto: Argo Ingver

Professor Krista Fischer rääkis Delfile, et tänases keerulises seisus ei välista ta lockdown’i. Ta selgitas, et lockdown’i termin tähendab tema jaoks ühiskonna ulatuslikumat sulgemist, kus inimeste liikumisi ja kontakte on jõuliselt piiratud – tegemist oleks sarnase olukorraga, nagu oli kevadel.