ERISAADE | Eesti etendusasutuste liidu juht: koroonapiirangud on vajalikud, aga neid tehes unustas minister kultuurivaldkonna ära

„Ühelt poolt võiks ju öelda, et õige otsus,“ ütles Allikmaa Oti tagasiastumise kohta. Ta arvas, et ega see amet Otile sobinud. „Kui inimene teeb tööd, mis võib-olla ei meeldi, siis jumala eest, ei pea ju seda tegema.“

Teisalt, argumendid selle kohta, et valitsuses ei leita ühist keelt, on Allikmaa sõnul poliitilised ja neid ta kommenteerida ei soovinud. Ta lisas, et kiri peaministrile, kus etendusasutuste liit kritiseeris Oti tegevusetust, ei olnud samuti poliitiliselt laetud, vaid kajastas kultuurivaldkonna tunnet, et minister ei ole nende jaoks olemas.

Ott ütles aga tänasel pressikonverentsil, et tema seisis valitsuses oma valdkonna toetusmeetmete eest, kuid koalitsioonipartner Reformierakond ei tahtnud sellega kaasa tulla.

Allikmaa rääkis, et asjadest, mille eest minister seisis valitsuses, tegelikult kultuurivaldkond ei teadnud. „Vaidlustest-aruteludest me kuulsime tagantjärele,“ ütles ta. „Ei konsulteeritud, arutatud. See võib-olla oligi ministri kõige suurem puudus, võib-olla ka oskamatus.“

Kogenumad ministrid kohtuvad valdkonna esindajatega, kuulavad ära nende huvid ja mured ning eelduslikult seisavad valitsuses kokku lepitud seisukohtade eest, rääkis Allikmaa ootustest ministrile.

Range kellaajaline piirang pole loogiline

Allikmaa mõistab, et piiranguid on vaja kehtestada keerulises koroona-olukorras, kuid lisas, et need peaksid olema põhjendatud. Ta tõi näiteks, et meelelahutustegevus, sh kultuuritegevus peab lõppema hiljemalt kell 23.

„Selge. Kuidagi tuleb ju liikumisele piir panna,“ arutles ta. Ometi ei ole tema arvates loogiline, et kuni kella 23ni on kõik turvaline, kui inimesed on ette näidanud vaktsineerimistõendid, aga kui etendus lõpeb 20 minutit pärast kella 23, siis enam turvaline ei ole. „Lihtne oleks olnud sinna otsa kirjutada veel üks lause: kultuurisündmused, mis on alanud traditsioonilisel ajal (kell 19.00 – M.E), need võib lõpuni teha.“

Eelmise laine ajal oli lisatud selline klausel sarnase piirangu juurde. Nüüd aga unustati ära, pakkus Allikmets.