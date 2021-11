Kliima pärast muretsevad riigijuhid ummistasid Glasgow’ taeva 400 eralennukiga

„Walesi prints on osalenud kliimamuutusevastases võitluses ja kaitsnud meie kaunist maailma viis aastakümmet – kaugelt kauem kui enamik,” kiitis Bezos sotsiaalmeedias.

Suur hulk eralennukeid põhjustas teadete kohaselt ummiku, mille tulemusena lendasid tühjad lennukid umbes 50 kilomeetri kaugusele, et leida parkimiskohti, teatas ajaleht Daily Mail.

„Kõrvaltänavad COP26 ümber on umbes juhtidega autodest ja väikebussidest, paljudel mootorid tühikäigul käimas. Huvitav vaatepilt kliimakonverentsil,” märkis Channel 4 Newsi reporter Ciaran Jenkins.

„Miski ei näita nii sinu pühendumist kliimategevusele, kui lendamine COP26-le eralennukiga ja mitme miljoni liitri raketikütuse põletamine läbi atmosfääri iga viie minutiga, et sõprade ees edvistada. Ah, Jeff?” küsiti Bezoselt Twitteris.”

„Nad naeravad teie üle. Need 400 eralennukit, mida maailma „liidrid” kasutavad COP26-le jõudmiseks, pumpasid atmosfääri 13 000 tonni CO2, aga ometi tahavad nad, et te lõpetaksite liha söömise, lõpetaksite puhkusel käimise, ostaksite uue elektriauto ja kulutaksite tuhandeid naelu uutele boileritele,” kirjutas teine.

Mõned väitsid, et tippkohtumisele mitte ilmunud riigijuhid on süsinikuheite osas kasulikumad kui kohale tulnud.

„Hiina ja Venemaa ei osale COP26-l, sest neil ei ole mingit kavatsust tegutseda ja nad kasvatavad oma energiatööstust, samas kui Lääs muudab oma kodanikud radikaalse tegevusega vaeseks. Irooniline on, et mitteosalemine on planeedi jaoks parem kui silmakirjateenrite saabumine eralennukitega,” kirjutati Twitteris.