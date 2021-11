FOTOD | Porkunis põleb kolm mõisakompleksi hoonet

Täna kell 13.12 said päästjad väljakutse Lääne-Virumaale Porkunisse, kus oli tuld võtnud neljahoonelise mõisakompleksi kolm hoonet, mis on rajatud Porkuni järves asuvale saarele. Esimesena süttis tallihoone, praeguseks on leekides ka peahoone. Päästjad püüavad takistada tule levikut teistele hoonetele. Reageeritud on suurendatud jõududega. Lisajõudu on ka Jõhvi päästekomandost.