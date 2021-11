Eesti õhuvägi rikkus Soome õhupiiri. Eesti saadik vabandas

“Tegu oli inimliku eksitusega ning õhuvägi on alustanud ohutusjuurdlust, et tuvastada intsidendi põhjused,” ütles Aivo Vahemets Kaitseväe pressijaoskonnast. Vahemets lisas, et Eesti suursaadik Soomes on avaldanud juhtumi pärast Soome välisministeeriumile kahetsust. Õhupiiri rikkumine kestis alla minuti.

“Kinnitasime Soome kolleegidele, et Eesti võtab peale juurdluse toimumist kasutusele meetmeid sarnaste vahejuhtumite vältimiseks.”

Õhuvägi korraldab rutiinselt treeninglende ja ühisharjutusi Eesti- ning liitlasüksustega, et toetada kaitseväe õppuseid õhukomponendi olemasoluga ja et treenida nii õhutulejuhte, sihitajaid kui Eesti õhuruumi turvavaid liitlaste õhuväelaseid.

Eesti õhuväe käsutuses on renditud õppereaktiivlennukid L-39. Neid kasutatakse kahel peamisel eesmärgil: esimene on õhuväe sihitajate väljaõpe. Õhuturbes etendavad olulist osa nii Leedus Karmėlava juhtimis- ja teatamiskeskuses kui ka Eesti õhuoperatsioonide juhtimiskeskuses Ämaris teenivad sihitajad, kelle ülesanne on suunata maalt sihtmärgile õhus lendavaid hävitajaid.

Teiseks ülesandeks on õhuväe taktikaliste tulejuhtide väljaõpe: õhuväe koosseisus on taktikalised õhutulejuhid, kelle ülesanne on tuua õigel ajal ja õigesse kohta õhutuletoetus. Eesti tulejuhid on osalenud korduvalt Afganistani missioonil. Tulejuhtide väljaõpe toimub liitlasvägede juures, aga kvalifikatsiooni säilitamiseks peavad nad pidevalt harjutama.