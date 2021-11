Kõigepealt koroona, nüüd töökaotus: Imre Sooäär peab riigikogu tooli Anneli Otile vabastama

Riigi valimisteenistus kinnitas Delfile, et just Sooäär on see, kes peab täna tagasiastumisest teatanud kultuuriminister Anneli Oti asemel koha riigikogus ja Keskerakonna fraktsioonis loovutama. Poliitik pääses parlamenti mullu pärast keskerakondlase Kalev Kallo süüdi mõistmist korruptsioonikuritegudele kaasaaitamises.

Tema pääs Toompeale äratas suurt tähelepanu, sest parajasti välisteenistuses töötav mees andis algselt märku, et on riigikokku minemisega seoses kõhklev. Sooääre otsus parlamendis tööle asuda tähendas, et lõpu sai toonase koalitsiooni plaan sätestada põhiseadusega abielu mõiste nii, et samasoolistele paaridele seda laiendada ei saaks. Kallo lahkumisega see protsess sisuliselt rauges, sest erinevalt Kallost oli Sooäär sellisel kujul referendumile vastu. Et vastu oli ka mitmeid Isamaa saadikuid, jäi toonase koalitsioonipartneri EKRE suureks prioriteediks olnud eelnõu "sahtlisse".