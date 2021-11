Ida-Viru keskhaigla ülemarst: olukord halveneb kiiremini, kui oleks lootnud. Otsime haiglasse abikäsi

"Seisame praegu silmitsi valikutega. Esiteks, kui kaua on võimalik jätkata ortopeediliste, silma- või kõrvaarsti plaaniliste operatsioonidega. Teiseks leida personal COVID-haigeid põetama. Need haiged vajavad tavalisest rohkem tähelepanu ja hoolt," ütles Ida-Viru keskhaigla ülemarst Toomas Kariis.

Arst lisas, et koroonaviirus on raske haigus, mis tabades haigla töötajaid võib kaasa tuua pikaajalise põdemise. "Täna on iga töötaja suurim ja hindamatu väärtus haigla töövõime tagamiseks."

Ida-Viru keskhaiglas on COVID-patsientide osakondades 64 voodikohta, lisaks intensiivravis 7 ja sünnitusabis üks voodil. "Kokku on tegemist kolmandikuga kõikidest aktiivravi voodikohtadest, mis meil on. Aktiivravi voodid on hõivatud patsientidega, kelle tervislik seisund ei võimalda neil suunduda kodusele ravile," ütles Kariis.

Toomas Kariis rõhutab, et koroona puhul on ainus efektiivne haiguse levikut piirav ja agressiivset haiguse kulgu ärahoidev meede vaktsineerimine.

"Vaktsineeritud inimene võib haigestuda, aga põeb haigust kergelt. Oluline on mõista, et vaktsineerimise eesmärk on kaitsta ennast ja teisi. Ainult raskemad COVID-haigusjuhud on tõstnud haiglate koormust ja põhjustanud tavapärase ravitegevuse piiranguid, edasilükkamist või sootuks ärajäämist."